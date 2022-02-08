«Пример настоящего спортсмена». Журова — о бронзе Уайлда в параллельном гигантском слаломе

Олимпийская чемпионка и депутат Светлана Журова прокомментировала то, что российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Напомним, на Играх-2014 в Сочи Уайлд стал двукратным олимпийским чемпионом.

«В душе я ожидала медали от Вика. Человек, который влюбился в Россию, готов выступать — молодец и красавец, поздравляю! Я знаю Уайлда лично, не так давно с ним виделись, такие слова хорошие говорил про Россию. Виктор — пример настоящего спортсмена», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В настоящий момент сборная России занимает третье место в неофициальном медальном зачёте зимней Олимпиады – 2022 в Пекине (Китай). На счету россиян две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Лидирует Китай (3-2-0), второе место занимает Швеция (3-0-1).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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