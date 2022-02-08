Валуев: большое спасибо Уайлду. Искренне надеюсь, что Россия стала для него родиной

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал то, что российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Напомним, на Играх-2014 в Сочи Уайлд стал двукратным олимпийским чемпионом.

«Нужно приветствовать стремление Уайлда. Он столько лет выступает за Россию! Вик — молодец! Большое ему спасибо! Надо его поздравить. Надеюсь, он будет передавать опыт молодым. Искренне надеюсь, что Россия стала для него родиной.

Любая медаль в копилку — салют и успех. И отличный ответ всем тем, кто пытается безуспешно всеми неспортивными методами принизить российский спорт», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.