Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Валуев: большое спасибо Уайлду. Искренне надеюсь, что Россия стала для него родиной

Валуев: большое спасибо Уайлду. Искренне надеюсь, что Россия стала для него родиной
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал то, что российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Напомним, на Играх-2014 в Сочи Уайлд стал двукратным олимпийским чемпионом.

«Нужно приветствовать стремление Уайлда. Он столько лет выступает за Россию! Вик — молодец! Большое ему спасибо! Надо его поздравить. Надеюсь, он будет передавать опыт молодым. Искренне надеюсь, что Россия стала для него родиной.

Любая медаль в копилку — салют и успех. И отличный ответ всем тем, кто пытается безуспешно всеми неспортивными методами принизить российский спорт», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022