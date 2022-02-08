Непряева, Ступак и Степанова узнали соперниц в 1/4 финала спринта на Олимпиаде
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Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Ступак и Вероника Степанова узнали соперниц в четвертьфинале спринта свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.
Ступак выступит в первом старте. Её соперницами будут: Йонна Сундлинг (Швеция), Рози Бреннен (США), Анамария Лампич (Словения), Дарья Бьютти (Канада), Катерина Ганц (Италия).
Соперницы Непряевой во втором четвертьфинале: Майя Дальквист (Швеция), Тириль Уднес Венг (Норвегия), Тереза Беранова (Чехия), Грета Лоран (Италия), Лаурин ван дер Графф (Швейцария).
Соперницы Степановой в пятом четвертьфинале: Софи Крель (Германия), Ясмин Кяхяря (Финляндия), Джулия Керн (США), Алина Майер (Швейцария), Матильде Мюрвольд (Норвегия).
Четвертьфинал начнётся в 13:30 мск.
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