Непряева, Ступак и Степанова узнали соперниц в 1/4 финала спринта на Олимпиаде

Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Ступак и Вероника Степанова узнали соперниц в четвертьфинале спринта свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.

Ступак выступит в первом старте. Её соперницами будут: Йонна Сундлинг (Швеция), Рози Бреннен (США), Анамария Лампич (Словения), Дарья Бьютти (Канада), Катерина Ганц (Италия).

Соперницы Непряевой во втором четвертьфинале: Майя Дальквист (Швеция), Тириль Уднес Венг (Норвегия), Тереза Беранова (Чехия), Грета Лоран (Италия), Лаурин ван дер Графф (Швейцария).

Соперницы Степановой в пятом четвертьфинале: Софи Крель (Германия), Ясмин Кяхяря (Финляндия), Джулия Керн (США), Алина Майер (Швейцария), Матильде Мюрвольд (Норвегия).

Четвертьфинал начнётся в 13:30 мск.