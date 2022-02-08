Волейбольный тренер Владимир Алекно сравнил Олимпиады в Токио и Пекине

Легендарный волейбольный тренер Владимир Алекно вспомнил летнюю Олимпиаду – 2020 в Токио, на которой также соблюдались жёсткие коронавирусные ограничения, и сравнил её с зимней Олимпиадой в Пекине.

«Мы приехали (в Токио. – Прим. «Чемпионата»), и через пять дней пребывания в Олимпийской деревне там было уже за 60 больных. И не «омикроном», а «дельтой». А это более серьёзная болезнь. Там жёстко было, как такового праздника спорта я не ощутил на Олимпиаде в Токио. Всё было режимно, строем и в масках. Кушали как в тюрьме, в пластиковом боксе. Так, как сейчас с вами, я с людьми общаться в Токио не мог, надо через пластик кричать. Всё серьезно: маску снял – сразу подбегают, надевают. В Токио режимная Олимпиада была. Я думаю, такая же и в Пекине. В Пекине, наверное, ещё жёстче будет, всё-таки авторитарное государство. Китайцы постараются провести Олимпиаду до конца», — сказал Алекно в интервью «Татар-информ».

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