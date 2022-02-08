В ФФККР объяснили, почему Мишина и Галлямов пропустили тренировку после командника ОИ-2022
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В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) объяснили, почему российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, пропустили тренировку после завоевания золотых медалей в командном турнире на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). По словам пресс-атташе ФФККР Ольги Ермолиной, спортсменам понадобился отдых.
«Отдыхать же после командного турнира надо. У Мишиной и Галлямова всё по плану. Пропустили тренировку запланированно», — рассказала Ольга Ермолина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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