Олимпийская медаль Смольского — 1-я с 2010 года для мужской сборной Беларуси по биатлону
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Белорусский биатлонист Антон Смольский завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Это его первая олимпийская медаль в карьере.
Кроме того, это первая олимпийская медаль мужской сборной Беларуси по биатлону с 2010 года. На играх 2010 года в Ванкувере (Канада) Сергей Новиков также завоевал серебро в индивидуальной гонке.
Олимпиада-2022. Биатлон. Пекин. Мужчины. Индивидуальная гонка
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 48.47,4 (2 промаха).
2. Антон Смольский (Беларусь) +14,8 (0).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +31,1 (2).
4. Максим Цветков (Россия) +34,9 (1).
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