Иван Черезов оценил результаты россиян в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал результаты россиян в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине. Максим Цветков стал четвёртым, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли места в районе топ-10.
«Были такие надежды по ходу гонки. Задержка последнего выстрела как будто всё перечеркнула. Цветков — молодец, здорово провёл гонку. Чуть-чуть не хватило, расстройство есть. Когда Логинов на последнем рубеже два стрельнул, прям совсем настроение изменилось.
Ветер позволял спокойно работать. В целом у всех хорошая стрельба. Гонка достаточно длинная, есть накопившееся утомление, концентрация упала, и пошли ошибки. Это у Логинова, думаю, так. А у Цветкова последний выстрел с задержкой явно передержал. В идеале надо суметь остановиться, вдох-выдох – и по-новому делать выстрел. А Макс, наверное, просто его удерживал, в этот момент не замечаешь, как включается дополнительная мышца. Чем больше в напряжении, тем больше тремора в мышце», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 8 февраля 2022
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