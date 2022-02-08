Экс-тренер Цветкова Лопухов: очень расстроился. Это гонка экстра-класса — почти золотая

Бывший тренер российского биатлониста Максима Цветкова Николай Лопухов прокомментировал результат спортсмена в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

Цветков до последнего выстрела претендовал на золото. Он был лучшим по итогам стрельбы на трёх огневых рубежах, но допустил один промах на последней стойке и в итоге стал четвёртым. Без этого промаха Максим выиграл бы золото.

«Чуть-чуть недоработал последний выстрел. Всё шло очень хорошо. Чуть-чуть не повезло. Очень обидно. Я расстроился. У него могла получиться звёздная гонка, гонка экстра-класса. Если бы он попал, это была бы почти золотая гонка. Обидно, но впереди ещё много гонок», — сказал Лопухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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