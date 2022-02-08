Цветков: расстроен, еле сдерживаюсь, чтобы слёзы не потекли

Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал свой результат в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

Цветков до последнего выстрела претендовал на золото. Он был лучшим по итогам стрельбы на трёх огневых рубежах, но допустил один промах на последней стойке и в итоге стал четвёртым. Без этого промаха Максим выиграл бы золото.

«Хочу сказать спасибо тем, кто меня поддерживал на этом долгом пути. Было тяжело, но результат есть результат. Я не справился с последним выстрелом, и это только моя ошибка, здесь некого винить. Я расстроен, еле сдерживаюсь, чтобы слёзы не потекли. Очень хотелось доказать всем, почти получилось.



Была задача работать за Йоханнесом [Бё]. Не знал, насколько быстро он меня достанет. Это случилось на третьем кругу. Я думал, что он начнёт чуть-чуть побыстрее и догонит меня раньше. Тогда можно было бы за ним работать. Но почему-то мне было очень тяжело на втором круге. На третьем я отработал за Йоханнесом, но на пятом одному бежать было тяжеловато. Если бы он был чуть-чуть поближе, то мне было бы попроще.



Выстрелы? У всех всё по-разному. Не было такого, что я подумал, что закрою и выиграю медаль. Просто волновался, что могу закрыть 20 выстрелов, и немного дрогнул на последнем выстреле. Что касается скорости, то бежал неплохо», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

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