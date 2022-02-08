Хованцев: Цветков сто процентов был бы с золотом. Не хватило выдержки на последнем рубеже

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление Максима Цветкова в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине. Цветков допустил единственный промах последним выстрелом и занял в итоге четвёртое место.
«Последний рубеж лишил Цветкова золотой медали. Что тут скажешь… На последнюю стрельбу ребята пришли претендентами на пьедестал, на победу. У Логинова и Цветкова был большой шанс.
Цветков затягивал стрельбу, стрелял долго. Ну, чувствуешь, что нет устойчивости перед последним выстрелом, — передохни, отложи его. Тогда бы Цветков сто процентов был бы с медалью. Не хватило выдержки. На Цветкова было давление, что надо быстрее уйти с рубежа.
Логинов очень быстро прошёл четвёртый круг, пришёл вторым на рубеж. Это могло повлиять на стрельбу, сбить его немного. Обидно. Даже с двумя Логинов мог бороться за призовое место. Печально это», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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