Ярошенко: видимо, у Логинова какая-то эмоциональная ошибка. Не в первый раз такая ерунда

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление российского биатлониста Александра Логинова в индивидуальной гонке на зимней Олимпиаде в Пекине.

«У Логинова не так пошла последняя стойка, два выстрела. Даже последний надо было, конечно, попадать. Видимо, опять у него какая-то такая эмоциональная ошибка. Он промахивается и последний выстрел делает вдогонку, попадёт – не попадёт, 50 на 50. Похожая такая тенденция, не в первый раз такая ерунда получается», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Александр Логинов допустил в гонке три промаха и расположился на 10-й строчке итогового протокола.

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