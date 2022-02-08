Тихонов: у нас сегодня появилась хорошая тройка для эстафеты — Логинов, Цветков и Латыпов

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал результаты россиян в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине. Максим Цветков стал четвёртым, Александр Логинов и Эдуард Латыпов стали 10-м и 11-м соответственно. Второе место занял белорус Антон Смольский.
«Смольский способен бороться за медали любого достоинства, об этом говорили и до Игр. Теперь ему нужно правильно отдохнуть к следующей дисциплине.
Обидно, что нет медалей. Но у нас сегодня появилась очень хорошая тройка для эстафеты – Логинов, Цветков и Латыпов. Только Латыпова не нужно ставить на четвёртый этап. Логинов — чемпион мира, он психологически по-другому влияет на соперников, посильнее ходом. Это то, чего не хватило Латыпову на последних метрах», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 8 февраля 2022
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