Тихонов: белорусские спортсмены выглядят получше россиян. У нас одна Резцова

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказал мнение, что белорусские биатлонисты выступают лучше россиян на Играх в Пекине.
Сегодня, 8 февраля, белорус Антон Смольский завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Лучшим среди россиян стал Максим Цветков, занявший четвёртое место. Александр Логинов стал 10-м, Эдуард Латыпов — 11-м, Карим Халили — 34-м.
«Пока белорусские спортсмены выглядят получше, если брать мужские и женские эстафеты. У нас только одна Резцова, которая не готовилась с командой. И это говорит о многом», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
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- 8 февраля 2022
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