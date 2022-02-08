Устюгов, Мальцев и Терентьев вышли в полуфинал спринта на ОИ-2022

Российские лыжники Сергей Устюгов, Артём Мальцев и Александр Терентьев вышли в полуфинал спринта коньковым ходом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Устюгов выступал в первом четвертьфинале и показал в нём второе время, уступив лишь трёхкратному олимпийскому чемпиону Йоханнесу Клебо. Мальцев выступал в четвёртом четвертьфинале и занял в нём третье место. Его результата хватило, чтобы пройти в полуфинал как лаки-лузер. Более того, после финиша он переместился на второе место в протоколе своего четвертьфинала, так как китаец Ван Цян, изначально ставший вторым, получил дисквалификацию. Что касается Терентьева, то он выступал в пятом, последнем четвертьфинале, где занял второе место, уступив лишь финну Йони Мяки.
Напомним, лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов принял решение не выступать в спринте на ОИ-2022.
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- 8 февраля 2022
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