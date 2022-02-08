Конькобежец Захаров: «полуторка» для меня — как русская рулетка

Российский конькобежец Руслан Захаров прокомментировал свой результат в заезде на 1500 метров на Олимпиаде в Пекине.
Захаров показал время 1:46.46. Предварительно это второй результат по итогам трёх заездов.
«Достаточно тяжёлая дистанция, сложная для меня. Я не имею на ней большого опыта. Каждый раз не могу даже предсказать, что могу ожидать. На дистанциях, которых обычно соревнуюсь, я знаю по ощущениям, как это может быть. А «полуторка» для меня — как русская рулетка. Сегодня я пробежал по личному результату, чуть-чуть улучшил. Так скажем, не выстрелил патроном в висок, был холостой выстрел.
У многих ребят идёт большое западение скорости на последних кругах. Считаю, что я показал достойный результат. Будем считать это хорошим заделом к предстоящей командной гонке и масс-старту», — сказал Захаров в эфире «Матч ТВ».
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- 8 февраля 2022
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