Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла золото в спринте на Олимпийских играх в Пекине

Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла золото в спринте свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебряным призёром стала её соотечественница Майя Дальквист. Бронза досталась американке Джессике Диггинс.
Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Женщины
1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.09,68.
2. Майя Дальквист (Швеция) +2,88.
3. Джессика Диггинс (США) +3,16.
4. Рози Бреннен (США) +4,49.
5. Надине Фендрих (Швейцария) +7,21.
6. Эмма Рибом (Швеция) +11,11.
Россиянка Вероника Степанова выбыла на стадии полуфинала. Наталья Непряева и Юлия Ступак завершили борьбу в четвертьфинале. Христина Мацокина не прошла квалификацию.
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- 8 февраля 2022
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