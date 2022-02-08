Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла золото в спринте на Олимпийских играх в Пекине

Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла золото в спринте свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебряным призёром стала её соотечественница Майя Дальквист. Бронза досталась американке Джессике Диггинс.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.09,68.

2. Майя Дальквист (Швеция) +2,88.

3. Джессика Диггинс (США) +3,16.

4. Рози Бреннен (США) +4,49.

5. Надине Фендрих (Швейцария) +7,21.

6. Эмма Рибом (Швеция) +11,11.

Россиянка Вероника Степанова выбыла на стадии полуфинала. Наталья Непряева и Юлия Ступак завершили борьбу в четвертьфинале. Христина Мацокина не прошла квалификацию.

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