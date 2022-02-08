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Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла золото в спринте на Олимпийских играх в Пекине

Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла золото в спринте на Олимпийских играх в Пекине
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Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла золото в спринте свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебряным призёром стала её соотечественница Майя Дальквист. Бронза досталась американке Джессике Диггинс.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Женщины
1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.09,68.
2. Майя Дальквист (Швеция) +2,88.
3. Джессика Диггинс (США) +3,16.
4. Рози Бреннен (США) +4,49.
5. Надине Фендрих (Швейцария) +7,21.
6. Эмма Рибом (Швеция) +11,11.

Россиянка Вероника Степанова выбыла на стадии полуфинала. Наталья Непряева и Юлия Ступак завершили борьбу в четвертьфинале. Христина Мацокина не прошла квалификацию.

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Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
08 февраля 2022, вторник. 14:59 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
3:09.6
2
Майя Дальквист
Швеция
+2.9
3
Джессика Диггинс
США
+3.2
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