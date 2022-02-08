Дмитрий Губерниев: Терентьев приехал с корабля на бал и завоевал медаль. Уникум!
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление Александра Терентьева в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине. Терентьев завоевал бронзовую медаль, уступив в финале Йоханнесу Клебо и Федерико Пеллегрино.
«Невероятно рад за Терентьева. Уникум! В такой компании прыгнул выше головы. Ещё один блестящий триумф Бородавко. Очень достойно выступил, браво. Приехал с корабля на бал и завоевал медаль. Прямо по-взрослому выступил. Красавец! В такой могучей компании завоевать медаль — дорогого стоит», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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