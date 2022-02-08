Панжинский: сегодня никто даже не мечтал, что Терентьев поднимется на пьедестал

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский прокомментировал результат россиян в спринте свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
22-летний Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль.
«Прекрасный результат. Никто даже не мечтал сегодня, что Александр Терентьев поднимется на пьедестал, потому что он только недавно приехал в Китай. Поздравляю его. Очередная медаль в группе Юрия Викторовича Бородавко и, соответственно, для нашей команды.
Для Артёма Мальцева, несомненно, успех оказаться в финале. Он навязывал борьбу, но забег пошёл по тактическому сценарию, где Артёму, конечно, было тяжело проявить себя. Он всё-таки силён именно в дистанционном ходе. Ему нужно было со старта выходить так, как он вышел в полуфинале.
Очень жаль Сергея Устинова, который был сегодня в хорошей форме, хорошо готов. Уверен, что если бы он попал во второй полуфинал и прошёл бы в финал, то там бы поднялся на подиум. По крайней мере, боролся бы за это.
К сожалению, состав полуфинала был очень сильный – пять претендентов на медаль. Сегодня многие фавориты выпали в полуфинале», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
- 8 февраля 2022
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