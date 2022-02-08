Сергей Устюгов: Саня Терентьев показал, что мимо эстафеты я

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал выступление Александра Терентьева в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине. Терентьев завоевал бронзовую медаль, уступив в финале Йоханнесу Клебо и Федерико Пеллегрино. Что касается Устюгова, то он выбыл из борьбы на стадии полуфинала.

«В первую очередь порадуемся за Саню Терентьева и за Федерико Пеллегрино. Мы с Федерико тренировались вместе у одного тренера.

Саня Терентьев – молодой, резвый. Сегодня он показал, что мимо эстафеты я. Сегодняшняя гонка решала многое. Конечно, всё будет зависеть от руководства, но сегодня Артём Мальцев и Саня Терентьев были сильнее, чем я», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Артём Мальцев показал в финале пятый результат.

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