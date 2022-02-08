Сергей Устюгов: я просрал старт своего восьмилетия

Лыжник сборной России Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в спринте коньковым ходом на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Устюгов выбыл из борьбы на стадии полуфинала.
«Конечно, я рассчитывал на медаль, хотел попасть в финал. Как мне казалось, я делал всё правильно. Я смотрел забег Артёма Мальцева, когда он пошёл на все деньги, значит, он не рассчитывал в финале на медаль. Мне тяжело сказать, с чем это связано. Буду анализировать, смотреть.
Есть ли обида на Артёма? Это Олимпийские игры. Вы смотрели скиатлон так же, как и я по телевизору. Денису Спицову кричали: «Стой!» Я сказал в тот момент, что Денис сейчас скажет: «Пошли вы!» Обиды никакой нет. Побеждает сильнейший – так всегда было. Я просрал старт своего восьмилетия, личную гонку, не выступая на скиатлоне. Обидно, досадно, но есть и другая жизнь», — передаёт слова Сергея корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 8 февраля 2022
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