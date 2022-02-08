Сергей Устюгов признался, что стал задумываться о завершении карьеры

Лыжник сборной России Сергей Устюгов после неудачного выступления в спринте на Олимпиаде-2022 признался, что стал задумываться о завершении карьеры. Устюгов выбыл из борьбы на стадии полуфинала.
«Не жалею, что пропустил скиатлон. Могло скиатлоном всё и закончиться. Я не намекаю о завершении карьеры, но начинаю об этом задумываться. Если посмотреть на состав сборной России, то здесь я самый старый. На одной Олимпиаде я был очень молодой, зелёный, неопытный. Сейчас я вроде опытный, но самый старый. Мальцев на год меня младше.
Сундбю возраст не помешал выиграть? Не будем об этом говорить. Последние четыре года, когда меня не допустили до Олимпиады, я жил только ею, мечтал о личной медали. Я от любой медали не откажусь. Я приехал сюда, хотел бороться, но не получилось», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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- 8 февраля 2022
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