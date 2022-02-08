Бородавко: за две недели до Олимпиады стоял вопрос, что Терентьев может не поехать в Пекин

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, о чём переживал перед стартом Олимпийских игр в Пекине, оценил выступление Натальи Непряевой и Александра Терентьева в спринте.
«Я не столько волновался об условиях, сколько было переживаний по акклиматизации, потому что здесь особенная высота. Было переживание, чтобы правильно подвести к главному старту и в последний момент не смазать всю подготовку. Как показывают гонки, всё было сделано правильно.
Была ли ошибка ставить Непряеву в старт? К разному спортсмену нужен разный подход. Для Непряевой этот старт был необходим. Что касается Терентьева, то он справился. Состояние у него было неплохое, рабочее. Радостно за то, что мы смогли его довести до олимпийской медали, поскольку за две недели до Олимпийских игр стоял вопрос о том, что он может не поехать. У него пока нет идеального исполнения катания коньком. Он ещё молодой, амбициозный спортсмен, будет совершенствовать. Будем надеяться, что он будет расти», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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