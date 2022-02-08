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Первый тренер Терентьева отреагировал на бронзу лыжника в спринте на Олимпиаде

Первый тренер Терентьева отреагировал на бронзу лыжника в спринте на Олимпиаде
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Андрей Речков, первый тренер лыжника сборной России Александра Терентьева, прокомментировал выступление спортсмена в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине, где тот завоевал бронзу.

«Мы следим за всей работой, которую выполняет Санёк. Кроме меня, ещё работает личный тренер — Татьяна Эдуардовна. Мы смотрим, общаемся. Знаем, что была микротравма, из-за этого приехал позже на Олимпиаду. Следили за прологом — как проходил остальные этапы. Мы всей группой спортсменов смотрели и анализировали сегодняшние гонки. Сейчас находимся в превосходном настроении, что наш воспитанник стал медалистом Олимпиады. Это просто здорово! Бронзовая медаль — самая великая награда для него в настоящее время», — сказал Речков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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