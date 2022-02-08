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Первый тренер Терентьева: с Клебо можно и нужно бороться — Саша это уже доказал

Первый тренер Терентьева: с Клебо можно и нужно бороться — Саша это уже доказал
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Андрей Речков, первый тренер лыжника сборной России Александра Терентьева, прокомментировал выступление спортсмена в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине, где тот завоевал бронзу. Золото взял норвежец Йоханнес Клебо.

«Что касается тактики, спринт — это скоротечная гонка. Мгновения могут решить абсолютно всё. Терентьев — больший профессионал относительно меня как тренера и диванных любителей. В финале Саша принял такое решение — он сохранил бронзовую медаль с запасом. Но с Клебо можно и нужно бороться — Саша это уже доказал на этапе Кубка мира», — сказал Речков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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