В сборной России рассказали, что не позволило Устюгову выйти в финал спринта на ОИ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что именно не позволило Сергею Устюгову выйти в финал спринтерских состязаний на проходящей в Пекине зимней Олимпиаде.
«Сергею очень не повезло. Он был в шаге от финала, где реально мог побороться. Не очень правильный выбор тактики не позволил ему пробиться в финал. Ступак тоже говорила о завершении карьеры на эмоциях. Надеюсь, что Устюгов ещё порадует нас стартами», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в состязаниях лучших спринтеров победу одержал Йоханнес Клебо, опередивший в финале итальянца Федерико Пеллегрино и россиянина Александра Терентьева. Устюгов выбыл из борьбы на стадии полуфинала.
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- 8 февраля 2022
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