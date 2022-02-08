Легков отреагировал на бронзу Терентьева в спринте на ОИ

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал результат россиянина Александра Терентьева в спринте свободным стилем на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



22-летний Терентьев завоевал бронзовую медаль.



«Бронзовая медаль — шикарный результат для 22-летнего спортсмена. Это супер! Саша прилетел позже на Олимпиаду, но взял бронзу! Очень достойный результат, Мальцев тоже молодец», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, лидер сборной России Александр Большунов отказался от участия в спринте.

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