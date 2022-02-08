Тренер лыжной сборной России нецензурно ответил на вопрос иностранного журналиста

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко нецензурно ответил на вопрос иностранного журналиста, поинтересовавшегося, в чём секрет успеха российских лыжников.
«В чём наш секрет? У нас очень хорошая методика, футбольная – «бери мяч и [нецензурное выражение]», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Напомним, в минувшие выходные на Олимпиаде-2022 в Пекине Александр Большунов и Денис Спицов завоевали золото и серебро соответственно в скиатлоне, а Наталья Непряева — серебро в той же дисциплине. Сегодня, 8 февраля, Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте коньковым ходом.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 8 февраля 2022
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