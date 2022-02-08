Легков: очень обидно за Устюгова, но у него был полуфинал — мясорубка

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал результат россиянина Сергея Устюгова в спринте свободным стилем на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Устюгов выбыл из борьбы на стадии полуфинала.

«За Устюгова очень обидно. По силам он должен был быть в финале. Но у него прям был полуфинал — мясорубка. Там были все. За Серёгу очень обидно. Если бы он вышел в финал, то Клебо бы себя не так уверенно ощущал. А так норвежец был уверен в победе», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, лидер сборной России Александр Большунов отказался от участия в спринте.



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