Тренер сборной России объяснил, почему Спицов выступал на лыжах Непряевой в скиатлоне ОИ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему Денис Спицов выступал на лыжах Натальи Непряевой в скиатлоне на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. И Непряева, и Спицов завоевали серебряные медали в женском и мужском скиатлонах соответственно.

«Почему Спицов бежал в скиатлоне на лыжах Непряевой? Есть определённые тонкости. Есть, например, лыжи, которые работают в этот день и такую погоду великолепно, а в другую погоду – они не работают. Тот день был для этой пары лыж. У них небольшая разница по весу. Он попробовал и сказал, что эти лыжи действительно лучше.

Есть ли у меня опасения, что наш пик формы снизится? А с чего вы решили, что это пик формы? Каждая гонка начинается заново. Нужно готовиться и стараться реализовывать себя», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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