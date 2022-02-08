Тренер сборной России объяснил, почему Спицов выступал на лыжах Непряевой в скиатлоне ОИ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему Денис Спицов выступал на лыжах Натальи Непряевой в скиатлоне на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. И Непряева, и Спицов завоевали серебряные медали в женском и мужском скиатлонах соответственно.
«Почему Спицов бежал в скиатлоне на лыжах Непряевой? Есть определённые тонкости. Есть, например, лыжи, которые работают в этот день и такую погоду великолепно, а в другую погоду – они не работают. Тот день был для этой пары лыж. У них небольшая разница по весу. Он попробовал и сказал, что эти лыжи действительно лучше.
Есть ли у меня опасения, что наш пик формы снизится? А с чего вы решили, что это пик формы? Каждая гонка начинается заново. Нужно готовиться и стараться реализовывать себя», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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- 8 февраля 2022
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