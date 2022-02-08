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Бронзовое выступление Терентьева в спринте на Олимпиаде. Видео

Бронзовое выступление Терентьева в спринте на Олимпиаде. Видео
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Лыжник сборной России Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте коньковым ходом на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

В финальном забеге Терентьев показал третий результат. Он проиграл норвежцу Йоханнесу Клебо, завоевавшему золото, и итальянцу Федерико Пеллегрино, на счету которого серебро.

Права на видео принадлежат ООО «Телеспорт Медиа». Посмотреть видео можно на сайте «Telesport».

Другой россиянин Артём Мальцев показал в финале пятый результат. Сергей Устюгов выбыл из борьбы на стадии полуфинала. Александр Большунов принял решение не выступать в спринте.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Мужчины. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26.
3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.
4. Йони Мяки (Финляндия) +2,12.
5. Артём Мальцев (Россия) +3,59.
6. Оскар Свенссон (Швеция) +6,17.

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