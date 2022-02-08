Александру Терентьеву задали лишь один вопрос на пресс-конференции. Он ответил
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Лыжнику сборной России Александру Терентьеву задали лишь один вопрос на пресс-конференции, после того как он завоевал бронзу в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине. Журналисты вообще не задали вопросов Терентьеву. Единственный вопрос был от модератора, который поинтересовался, чего он больше всего хочет сейчас.
«Сейчас я больше всего хочу выспаться», — передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Напомним, Артём Мальцев показал в финале спринта пятый результат, Сергей Устюгов выбыл из борьбы на стадии полуфинала, а Александр Большунов решил пропустить гонку.
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