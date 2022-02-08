Смольский: благодарен Логинову. Он помог мне удержать скорость на последнем круге

Белорусский биатлонист Антон Смольский поблагодарил россиянина Александра Логинова за помощь в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

Смольский завоевал серебро, а Логинов стал 10-м. Биатлонисты вместе проходили последний круг. Примечательно, что белорус сдвинул на 4-е место другого россиянина Максима Цветкова.

«После вчерашней гонки я дал себе задание настраиваться прямо на каждый выстрел, чтобы не жалеть потом о содеянном. Хотелось, конечно, выполнить абсолютно качественную работу, как на рубеже, так и на трассе. С первых метров старался не бросаться в дистанцию, пытался пройти её более ровно. Это сработало. Было комфортнее работать на рубежах. Если бы залез с первого круга, было бы гораздо сложнее. Очень тяжёлый последний круг вышел для меня. Я, наверное, до сих пор ещё отхожу от него. Не могу пока воспроизвести, что произошло. Надеюсь, осознание придёт чуть позже. В любом случае очень горд принести стране медаль и порадовать всех наших белорусов с этим праздником.

Я понимал, что только чистая стрельба даст мне возможность бороться за высокие позиции, и когда пришёл на рубеж, просто ни о чём не думал, работал, как умею. И только после того как закрыл все, промелькнула радостная нота в глазах и в мыслях, понял, что теперь нужно выложиться по максимуму.

Александр Логинов, можно сказать, помог мне на последнем круге удержать скорость. Благодарен ему за это. Один бы я, наверное, чуть медленнее прошёл этот круг», — приводит слова Смольского «Прессбол».

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