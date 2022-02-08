Смольский высоко оценил вклад российского специалиста Падина в завоевание серебра на ОИ

Белорусский биатлонист Антон Смольский отметил вклад российского специалиста Андрея Падина в своё успешное выступление на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Ранее Смольский завоевал серебро в индивидуальной гонке. Это первая олимпийская медаль мужской сборной Беларуси по биатлону с 2010 года.

«Андрей Викторович подходил к тренировкам настолько собранно и организованно, что иногда даже я не был готов к тренировке, а он был. Очень благодарен ему за эту работу. Без него у нас бы не было такого результата. В свою очередь, Роман Синиченко помогает поддерживать дух команды. В нашем деле важна каждая мелочь. И особенно подход Андрея Викторовича», — приводит слова Смольского «Прессбол».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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