Сборная России сохраняет лидерство по общему количеству медалей на зимней Олимпиаде-2022

Сборная России на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) по состоянию на 8 февраля продолжает лидировать в общем медальном зачёте по количеству завоёванных наград.

В копилке россиян после пяти соревновательных дней 10 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых. На второе месте в данном зачёте поднялась команда Норвегии, в её активе 8 олимпийских наград: 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. На третьем месте расположились сборные Италии (2 золота, 4 серебра и 1 бронза), Нидерландов (3 золота, 3 серебра и 1 бронза) и Австрии (2 золота, 3 серебра и 2 бронзы) – у них по 7 медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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