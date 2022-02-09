Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Йоханнес Бё оценил бронзу в индивидуальной гонке на зимней Олимпиаде-2022

Йоханнес Бё оценил бронзу в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал третье место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«После быстрой и точной стрельбы на втором рубеже у меня получилось реабилитироваться и вернуть позиции. Перед третьим огневым я был настроен закрыть все мишени и выйти в лидеры. Но в индивидуальной гонке напряжение растёт с каждым выстрелом. Важно сохранять спокойствие и не переусердствовать на трассе, потому что это усложняет работу на стрельбище.

Я очень доволен! Смешанная эстафета прошла фантастически. Для меня она стала одной из самых запоминающихся гонок в карьере из-за эффектного финиша. Сегодняшняя медаль — то, для чего я так много работал. Счастлив такому результату!» — приводит слова младшего Бё пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022