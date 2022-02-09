Йоханнес Бё оценил бронзу в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022

Двукратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал третье место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«После быстрой и точной стрельбы на втором рубеже у меня получилось реабилитироваться и вернуть позиции. Перед третьим огневым я был настроен закрыть все мишени и выйти в лидеры. Но в индивидуальной гонке напряжение растёт с каждым выстрелом. Важно сохранять спокойствие и не переусердствовать на трассе, потому что это усложняет работу на стрельбище.

Я очень доволен! Смешанная эстафета прошла фантастически. Для меня она стала одной из самых запоминающихся гонок в карьере из-за эффектного финиша. Сегодняшняя медаль — то, для чего я так много работал. Счастлив такому результату!» — приводит слова младшего Бё пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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