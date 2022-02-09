Лобастов и Лазовский прокомментировали серебро Смольского в индивидуальной гонке ОИ-2022

Белорусские биатлонисты Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский прокомментировали выступление своего соотечественника Антона Смольского в индивидуальной гонке на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Смольский не допустил ни единого промаха на четырёх огневых рубежах и завоевал серебряную медаль, уступив лишь представителю Франции Кентену Фийону Майе. Лобастов занял 47-е место, а Лазовский — 58-е.

«Антон сегодня поднял дух команды! Очень рады за него!» — приводятся слова Лобастова в телеграм-канале «Референт рая».

«Безусловно, Антон сегодня наш герой!» — добавил Лазовский.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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