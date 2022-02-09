Йоханнес Клебо: праздную наилучшим способом из всех возможных

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо опубликовал новый пост в «сториз» своего «инстаграма», после того как одержал победу в спринте коньковым ходом на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Спортсмен опубликовал фото на тренажёре, дав понять таким образом, что не намерен останавливаться на достигнутом.

«Праздную наилучшим способом из всех возможных», — подписал он фото.

Фото: «инстаграм» йоханнеса клебо

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06.

2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26.

3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.

4. Йони Мяки (Финляндия) +2,12.

5. Артём Мальцев (Россия) +3,59.

6. Оскар Свенссон (Швеция) +6,17.

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