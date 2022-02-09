Словацкая горнолыжница Петра Влгова выиграла золото Олимпиады-2022 в слаломе

Словацкая горнолыжница Петра Влгова выиграла золото Олимпийских игр в Пекине в слаломе. Серебряным призёром стала представительница Австрии Катарина Линсбергер. Бронза досталась швейцарке Венди Хольденер. Лучшая из россиянок, Екатерина Ткаченко, заняла 31-е место.
Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Женщины. Слалом
1. Петра Влгова (Словакия) — 1.44,98.
2. Катарина Линсбергер (Австрия) +0,08.
3. Венди Хольденер (Швейцария) +0,12...
31. Екатерина Ткаченко (Россия) +5,70...
33. Анастасия Горностаева (Россия) +6,52...
36. Полина Мельникова (Россия) +7,76.
Двукратная олимпийская чемпионка, американка Микаэла Шиффрин не финишировала в первой попытке.
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- 9 февраля 2022
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