Словацкая горнолыжница Петра Влгова выиграла золото Олимпиады-2022 в слаломе

Словацкая горнолыжница Петра Влгова выиграла золото Олимпийских игр в Пекине в слаломе. Серебряным призёром стала представительница Австрии Катарина Линсбергер. Бронза досталась швейцарке Венди Хольденер. Лучшая из россиянок, Екатерина Ткаченко, заняла 31-е место.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Женщины. Слалом

1. Петра Влгова (Словакия) — 1.44,98.

2. Катарина Линсбергер (Австрия) +0,08.

3. Венди Хольденер (Швейцария) +0,12...

31. Екатерина Ткаченко (Россия) +5,70...

33. Анастасия Горностаева (Россия) +6,52...

36. Полина Мельникова (Россия) +7,76.

Двукратная олимпийская чемпионка, американка Микаэла Шиффрин не финишировала в первой попытке.

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