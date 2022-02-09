В Госдуме отреагировали на информацию о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на информацию о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Ситуация очень похожа на Корею и Крушельницкого. Тогда тоже дали выступить, наградили, а потом всплыл положительный допинговый тест. Надо ждать официальной информации.

Необходимо очень внимательно отнестись ко всему этому. На кону медаль, репутация Федерации и российского спорта. Надо соблюдать все рекомендации, мы всё поддерживаем. Но огульно обвинять мы никому не позволим. Надо ждать официальных заявлений», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.