В Госдуме отреагировали на информацию о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на информацию о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста на зимней Олимпиаде в Пекине.
«Ситуация очень похожа на Корею и Крушельницкого. Тогда тоже дали выступить, наградили, а потом всплыл положительный допинговый тест. Надо ждать официальной информации.
Необходимо очень внимательно отнестись ко всему этому. На кону медаль, репутация Федерации и российского спорта. Надо соблюдать все рекомендации, мы всё поддерживаем. Но огульно обвинять мы никому не позволим. Надо ждать официальных заявлений», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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- 9 февраля 2022
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