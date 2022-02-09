Бутырская: Россия выиграла командник честно. Фигуристам допинг не поможет

Чемпионка мира Мария Бутырская сомневается, что кто-то из российских фигуристов мог использовать запрещённые препараты на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Сомневаюсь, что ребята в такой ситуации приехали на Олимпиаду с допингом. Нам опасаться не надо, всё будет хорошо.

Фигуристам допинг ничем не поможет, если ты не умеешь прыгать, кататься и всё оттачивать на тренировках. Сейчас нам нужно реагировать абсолютно спокойно и достойно. Мы выиграли командный турнир честно, были на голову выше остальных команд, поэтому нам сомневаться в своей победе не надо.

Психологически на фигуристов это никак не повлияет. У нас достаточно скандальный вид спорта, много чего бывает. На спортсменах, которые приехали на Олимпийские игры, это абсолютно не скажется, потому что у каждого своя задача и цель, и от этого они не отступят», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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