Жулин: ничего не знаю о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин ничего не знает о возможном использовании российскими фигуристами запрещённых препаратов на зимней Олимпиаде в Пекине.
«Ничего об этом не знаю. Я этому не удивлен — как только у России что-то получается, то происходит вот такая история», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
Сборная России выступала в командном турнире Олимпиады без замен. В мужском одиночном катании команду представлял Марк Кондратюк, в женском — Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, среди танцевальных дуэтов — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
- 9 февраля 2022
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