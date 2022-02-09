Жулин: ничего не знаю о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин ничего не знает о возможном использовании российскими фигуристами запрещённых препаратов на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Ничего об этом не знаю. Я этому не удивлен — как только у России что-то получается, то происходит вот такая история», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Сборная России выступала в командном турнире Олимпиады без замен. В мужском одиночном катании команду представлял Марк Кондратюк, в женском — Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, среди танцевальных дуэтов — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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