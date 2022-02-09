Москвина объяснила, почему Мишина и Галлямов не вышли на лёд на фоне ситуации с тестом

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина объяснила, почему её подопечные Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, не вышли на тренировку на фоне ситуации с сомнительным допинг-тестом российского фигуриста.
«Ничего не знаю, кроме того, что обе мои пары сегодня не выходили на лёд, потому что у них выходной. Это было запланировано. Остальное надо узнавать в официальных источниках», — сказала Москвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, четыре представителя сборной России, выигравшие золото в командном турнире по фигурному катанию, сегодня, 9 февраля, не вышли на тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Это Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина / Александра Галлямов. Это произошло на фоне появления информации о проблеме с допинг-тестом у одного из членов сборной России, участвовавших в командных соревнованиях.
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