Паршина о своём выступлении на Играх: сенсации не было, прорыва не получилось

Российская сноубордистка Александра Паршина подвела итоги своих выступлений в сноуборд-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Так хотелось пройти в финал. Я довольна, что доехала. У нас доехала вся команда без положительных тестов. Сейчас это было очень важно и ценно. Пока не знаю, какое место я заняла. Но это только начало. Это мои первые, но не последние Олимпийские игры.
Трасса очень длинная, забирает много сил. Есть такие участки, которые невозможно пролететь и на них нужно работать. Только так будет скорость. Сегодня я сделала шесть заездов и мне, конечно, тяжело. Но если бы мне пришлось ехать ещё до большого финала, то я бы проехала. Там забываешь про ноги, больше на адреналине и на эмоциях соревнуешься.
Я ехала в свою силу, исправила ошибки, которые были в начале дня. Сенсации не было, прорыва не получилось. Всё, что могла сделать, я сделала», — сказала Паршина в эфире «Матч ТВ».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 9 февраля 2022
-
12:26
-
12:25
-
12:24
-
12:22
-
12:15
-
12:14
-
12:12
-
12:11
-
12:10
-
12:06
-
12:06
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:49
-
11:42
-
11:40
-
11:38
-
11:26
-
11:25
-
11:19
-
11:15
-
11:14
-
11:09
-
11:01
-
10:58
-
10:54
-
10:54
-
10:53
-
10:51
-
10:46
-
10:45
-
10:42
-
10:40