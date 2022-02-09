Паршина о своём выступлении на Играх: сенсации не было, прорыва не получилось

Российская сноубордистка Александра Паршина подвела итоги своих выступлений в сноуборд-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Так хотелось пройти в финал. Я довольна, что доехала. У нас доехала вся команда без положительных тестов. Сейчас это было очень важно и ценно. Пока не знаю, какое место я заняла. Но это только начало. Это мои первые, но не последние Олимпийские игры.

Трасса очень длинная, забирает много сил. Есть такие участки, которые невозможно пролететь и на них нужно работать. Только так будет скорость. Сегодня я сделала шесть заездов и мне, конечно, тяжело. Но если бы мне пришлось ехать ещё до большого финала, то я бы проехала. Там забываешь про ноги, больше на адреналине и на эмоциях соревнуешься.

Я ехала в свою силу, исправила ошибки, которые были в начале дня. Сенсации не было, прорыва не получилось. Всё, что могла сделать, я сделала», — сказала Паршина в эфире «Матч ТВ».

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