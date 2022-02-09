Лайшев: допускаю, что ситуация с допингом связана с отношениями России с другими странами

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость о сомнительном допинг-тесте одного из российских фигуристов на зимней Олимпиаде в Пекине.
«Не верю в это всё. Ребята ответственные, они не могли так подставить команду. Допускаю, что вся эта ситуация связана с взаимоотношениями между нашей и другими странами», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сборная России выступала в командном турнире Олимпиады без замен. В мужском одиночном катании команду представлял Марк Кондратюк, в женском — Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, среди танцевальных дуэтов — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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