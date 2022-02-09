Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Ямамото выиграл прыжковую часть соревнований двоеборцев на ОИ. Лучший из россиян — 39-й

Ямамото выиграл прыжковую часть соревнований двоеборцев на ОИ. Лучший из россиян — 39-й
Комментарии

Японец Риота Ямамото выиграл прыжковую часть соревнований по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Второе место занял австриец Лукас Грайдерер, он будет стартовать в лыжной гонке с отставанием в 38 секунд. Третий результат продемонстрировал немец Юлиан Шмид. Лучший из россиян, Артём Галунин, стал 39-м.

Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин. Трамплин HS-106
1. Риота Ямамото (Япония) — 133,0 балла.
2. Лукас Грайдерер (Австрия) — 123,4 (отставание в лыжной гонке — 0.38)
3. Юлиан Шмид (Германия) — 123,1 (+0.40)...
39. Артём Галунин (Россия) — 66,8 (+4.25).
41. Вячеслав Барков (Россия) — 61,6 (+4.46).
44. Самир Мастиев (Россия) — 47,8 (+5.41).

Лыжная гонка на 10 км начнётся в 14:00 мск.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Олимпиада 2022. Лыжное двоеборье
Трамплин HS-106
09 февраля 2022, среда. 11:00 МСК
Окончено
1
Риота Ямамото
Япония
133.0
2
Лукас Грайдерер
Австрия
123.4
3
Юлиан Шмид
Германия
123.1
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022