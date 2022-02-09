Ямамото выиграл прыжковую часть соревнований двоеборцев на ОИ. Лучший из россиян — 39-й

Японец Риота Ямамото выиграл прыжковую часть соревнований по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Второе место занял австриец Лукас Грайдерер, он будет стартовать в лыжной гонке с отставанием в 38 секунд. Третий результат продемонстрировал немец Юлиан Шмид. Лучший из россиян, Артём Галунин, стал 39-м.

Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин. Трамплин HS-106

1. Риота Ямамото (Япония) — 133,0 балла.

2. Лукас Грайдерер (Австрия) — 123,4 (отставание в лыжной гонке — 0.38)

3. Юлиан Шмид (Германия) — 123,1 (+0.40)...

39. Артём Галунин (Россия) — 66,8 (+4.25).

41. Вячеслав Барков (Россия) — 61,6 (+4.46).

44. Самир Мастиев (Россия) — 47,8 (+5.41).

Лыжная гонка на 10 км начнётся в 14:00 мск.

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