На ОИ-2022 в Пекине за последние сутки выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом

Во вторник, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине среди персонала, связанного с проведением соревнований, было выявлено в общей сложности пять новых случаев заболевания COVID-19. Об этом информирует Reuters со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.

8 февраля на Игры прибыло 205 человек. Из них один положительный тест на коронавирус сдал спортсмен, два других — официальные лица. Еще два случая было выявлено после тестирования в олимпийской деревне. Оргкомитет Игр уточняет, что случаи заражения относятся к спортсменам и официальным лицам команды.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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