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«Задрали». Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ и объяснила почему

«Задрали». Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ и объяснила почему
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ. По словам Вяльбе, её возмутила статья журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта, которая появилась после победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. Журналист написал, что «Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде».

«Вчера ко мне подошёл норвежский журналист, который говорит по-русски, и попросил об интервью. Но я ему ответила, что говорить с норвежскими СМИ не собираюсь, потому что они своими инсинуациями просто задрали уже, честно говоря. Это же не таблоид типа Expressen написал, а серьёзные люди с ведущего телеканала.

Я ему сказала, что мы не вспоминаем про проблемы у Терезе Йохауг и Мартина Сундбю, почему вы всегда готовы вывернуть всё наизнанку? Писать не о чем из-за провала в первой гонке? Зачем делать такие гадкие вещи? Он мне пытался объяснить, что это сделал не он, но я сказала, что разницы теперь нет – с норвежскими СМИ я не говорю. Это только моё решение, на спортсменов или тренеров оно не распространяется.

Я ни на одной пресс-конференции не слышала гадких вопросов в адрес норвежских спортсменов от российских журналистов. Во всяком случае, у меня такая информация. И считаю, что это правильно. Мы должны быть выше этого, а не ворошить старое», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В том скиатлоне Большунов более чем на минуту опередил ближайшего преследователя, другого россиянина Дениса Спицова. Лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо отстал более чем на 9 минут и стал 40-м.

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