«Задрали». Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ и объяснила почему

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ. По словам Вяльбе, её возмутила статья журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта, которая появилась после победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. Журналист написал, что «Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде».

«Вчера ко мне подошёл норвежский журналист, который говорит по-русски, и попросил об интервью. Но я ему ответила, что говорить с норвежскими СМИ не собираюсь, потому что они своими инсинуациями просто задрали уже, честно говоря. Это же не таблоид типа Expressen написал, а серьёзные люди с ведущего телеканала.

Я ему сказала, что мы не вспоминаем про проблемы у Терезе Йохауг и Мартина Сундбю, почему вы всегда готовы вывернуть всё наизнанку? Писать не о чем из-за провала в первой гонке? Зачем делать такие гадкие вещи? Он мне пытался объяснить, что это сделал не он, но я сказала, что разницы теперь нет – с норвежскими СМИ я не говорю. Это только моё решение, на спортсменов или тренеров оно не распространяется.

Я ни на одной пресс-конференции не слышала гадких вопросов в адрес норвежских спортсменов от российских журналистов. Во всяком случае, у меня такая информация. И считаю, что это правильно. Мы должны быть выше этого, а не ворошить старое», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В том скиатлоне Большунов более чем на минуту опередил ближайшего преследователя, другого россиянина Дениса Спицова. Лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо отстал более чем на 9 минут и стал 40-м.

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