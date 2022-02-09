Кодекс ВАДА: команда не получает дисквалификацию при допинге у одного спортсмена

Согласно статье 11 антидопингового кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), дисквалификация команды из-за нарушения антидопинговых правил возможна только после положительных допинг-тестов у двух и более членов команды.

«11.1 Тестирование в командных видах спорта. Если более одного члена команды в командных видах спорта было проинформировано о нарушении антидопинговых правил по статье 7 в связи со спортивным мероприятием, то организатор спортивного мероприятия должен провести соответствующее целевое тестирование команды во время спортивного мероприятия.

11.2. Последствия для командных видов спорта. Если более двух членов команды в командных видах спорта нарушили антидопинговые правила во время спортивного мероприятия, то организатор спортивного мероприятия должен наложить соответствующую санкцию на команду (например, снятие заработанных очков, дисквалификация с соревнований или спортивного мероприятия, или другую санкцию) в дополнение к последствиям, наложенным на отдельных спортсменов, совершивших нарушение антидопинговых правил.

11.3. Организатор спортивного мероприятия или международная федерация может ужесточить последствия для командных видов спорта. Организатор спортивного мероприятия может принять решение о применении правил для данного спортивного мероприятия, которые налагают последствия более строгие, чем приведенные в статье 11.2.

Аналогичным образом международная федерация в рамках своих полномочий может принять решение о применении правил, предусматривающих более строгие последствия для командных видов спорта, чем те, которые указаны в статье», – говорится в правилах ВАДА.

Ранее согласно сообщению Insidethegames медальная церемония награждения победителей и призеров командного турнира фигуристов была отложена из-за сомнительных результатов тестирования на допинг одного из российских спортсменов. При этом командный турнир фигуристов имеет особый статус, так как он проходит в личном виде спорта.

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