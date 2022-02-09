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Юрист объяснил, почему невозможен автоматический отбор «золота» у России в команднике

Юрист объяснил, почему невозможен автоматический отбор «золота» у России в команднике
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Спортивный юрист Артём Пацев объяснил, почему невозможен автоматический отбор золотой медали у России в командном турнире фигуристов на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Автоматическое аннулирование результата команды подразумевается только в том случае, если положительная проба взята в период данного соревнования. Если речь идёт о пробе до Олимпиады, как в нашем случае, то автоматическое аннулирование уже не попадает под данный случай. А дальше вариантов развития событий так много, что о них нет смысла говорить», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее портал Inside the Games сообщил, что результаты командного турнира могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом одного из членов российской команды (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов). По информации издания, проблема возникла с тестом спортсмена, сданным перед Олимпиадой.

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