«У нас в сборной нет идиотов». Гербольдт — о возможном сомнительном допинг-тесте фигуриста

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, прокомментировала новость о том, что результаты командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) могут пересмотреть из-за допинг-теста российского фигуриста.

«Сложно говорить о серьёзности, пока нет официальной информации. У нас в сборной нет идиотов, которые готовились столько лет, а потом могли принять допинг или наркотическое вещество.

У нас дети с детства знают, что такое допинг-контроль: каждый год они проходят тесты, где подробно рассказывают, что относится к допингу. Ни один золотой спортсмен лишний раз таблетку от головы не примет, пока не посоветуется с врачом. Когда у тебя насморк, ты не закапываешь капли, которые используют в твоей семье, потому что все прекрасно понимают последствия», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Напомним, четыре представителя сборной России, завоевавшие золото в командном турнире по фигурному катанию, сегодня, 9 февраля, не вышли на тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Это Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина / Александра Галлямов. Произошло это на фоне появления информации о проблеме с допинг-тестом у одного из членов сборной России, участвовавших в командных соревнованиях.

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